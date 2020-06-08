بريطانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ مارس

المصدر: أ ف ب

سجلت بريطانيا اليوم "الاثنين" 55 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة منذ 22 مارس مع عدم تسجيل أي وفيات في اسكتلندا منذ يومين.

وأحصت البلاد لليوم الثاني عدد ضحايا أدنى من 100 وفاة، وهو أمر غير مسبوق منذ 23 مارس.

وسجلت بريطانيا حتى الآن 40597 وفاة لمرضى ثبتت إصابتهم بكوفيد-19، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا في أوروبا والثانية في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقال وزير الصحة مات هانكوك خلال مؤتمر صحافي "رغم أن الرقم أقل بكثير من السابق، تمثل كل وفاة مأساة لإحدى العائلات"، وأضاف "نواصل بذل كل الجهود لخفض هذا الرقم".

ومع إقراره بأن الأرقام الرسمية كثيرا ما تشهد تراجعا خلال نهاية الأسبوع نتيجة التأخر في تسجيل الوفيات، أشار هانكوك إلى أن العاصمة لندن، بؤرة الوباء، لم تسجل أي وفاة في المستشفيات خلال الساعات ال24 الاخيرة.

وسجلت 1205 إصابات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 278399 إصابة، في أحد أدنى المستويات خلال الأشهر الأخيرة، وفق وزير الصحة. وشدد الأخير على أن معدل نقل العدوى أقل من 1، كما سجّل تراجع في حالات الاستشفاء.

وتابع هانكوك "من الواضح أن فيروس كورونا المستجد يتراجع في أنحاء البلاد، لكن يجب أن نبقى حذرين".

واعتبر أنه يمكن مواصلة تخفيف الحجر وفتح المتاجر غير الضرورية اعتبارا من 15 يونيو، رافضا الانتقاد الموجه للحكومة حول اعطاء الاولوية للاقتصاد على حساب صحة الناس.

ولم تسجل اسكتلندا (2415 وفاة) وإيرلندا الشمالية (537 وفاة) أي وفيات جديدة لليوم الثاني تواليا.

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن إن الأرقام أظهرت أن فيروس كورونا "في حالة تراجع".

وأكدّت ستورجن أنها الآن "متفائلة" بأن البلاد قد تنتقل إلى المرحلة الثانية من خطتها المؤلفة من أربع مراحل لتخفيف إجراءات الإغلاق حين تتم مراجعتها الأسبوع المقبل.

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