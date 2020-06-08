كوريا الجنوبية تستبدل مصطلحاً من بطاقة تعريف الأجانب بآخر أكثر حيادية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

سوف تُسقط حكومة كوريا الجنوبية من بطاقات التعريف الخاصة بالمقيمين الأجانب، مصطلح "أجنبي" بالإنجليزية (ِAlien)، والذي يأتي بمعاني مرادفة مثل "دخيل" أو "غريب" أو حتى "كائن خارجي"، على أن يتم استبداله بآخر أكثر حيادية.

نقلت صحيفة "ذا كوريا تايمز" عن وزارة العدل في البلاد قولها إنه بعد استخدام هذا المصطلح طوال 54 عاماً، فإنها ستغير تسمية بطاقة تسجيل الأجانب.

ويأتي القرار بعد أن أوصت المجموعة الاستشارية للوزارة باستخدام تسمية مختلفة، مثل "البطاقة الوطنية الأجنبية"، أو "بطاقة الإقامة الأجنبية" ومصطلح "أجنبية" هنا لا معنى مرادف له بالإنجليزية، أو الاكتفاء فقط بتسمية "بطاقة الإقامة"، بعد إفادتها عن أن العديد بدأوا يشعرون بأن المصطلح المستخدم حاليا له دلالات سلبية.

ومن المتوقع أن تختار الوزارة واحدة من المقترحات للبطاقات الجديدة مع تغيير التصميم.

وقال مسؤول في الوزارة: "نأمل أن يشعر المقيمون الأجانب هنا بأنهم مشمولون أكثر بالتسمية الجديدة"، مضيفاً: "سنواصل الاستماع للعديد من الناس ومحاولة عكس أصواتهم في السياسات الجديدة".

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