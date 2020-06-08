قبرص تستقبل زواراً بلا «كورونا» من 13 دولة

المصدر: أثينا - د.ب.أ

فتحت قبرص، اليوم الاثنين، حدودها أمام الزوار من 13 دولة، ما يسمح لهم بالدخول دون الخضوع للحجر الصحي، شريطة أن تكون نتائج فحوصهم الخاصة بـ «كورونا» سلبية، بحسب ما أفاد به تلفزيون «ريك» الرسمي. وقال التقرير إن شرط الخضوع للفحص عند الدخول إلى قبرص، سوف يظل ساري المفعول، حتى يوم 20 يونيو على الأقل.



وينطبق هذا الإجراء على الزوار من ألمانيا والنمسا ومالطا واليونان وإسرائيل وبلغاريا وفنلندا وسلوفاكيا وسلوفينيا وليتوانيا والنرويج والدنمارك والمجر.



وذكر التقرير أنه في حالة إصابة أي زائر خلال إقامته، فسوف تتحمل قبرص تكاليف علاجه الطبي. ومن المتوقع إضافة قائمة أخرى من الدول، من بينها سويسرا وجمهورية التشيك وبولندا ورومانيا وكرواتيا، إلى القائمة في 20 يونيو. وقالت الحكومة القبرصية الأسبوع الماضي، إنها سوف تقوم بتحديث القائمة، وفقاً للوضع الوبائي.



ولا يزال الزائرون البريطانيون والروس، الذين يمثلون أكبر نسبة من السائحين بالنسبة لقبرص، مدرجين في القائمة السوداء في الوقت الحالي، بسبب حجم تفشي الفيروس في البلدين.

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