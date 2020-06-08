إثيوبيا تنشر صوراً جديدة لسد النهضة

المصدر: البيان الإلكتروني

قام وزر الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، بزيارة مفاجئة، برفقة فريق حكومي، إلى موقع سد النهضة، وذلك للوقوف على أعمال البناء قبل البدء بملء الخزان في يوليو المقبل.

ونشر بيكيلي، صورا جديدة لـ"سد النهضة" عبر حسابه على "فيسبوك" وأرفقها بتعليق قال فيه إن "فريقا ضم نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين، وعددا من الوزراء ورئيس هيئة الأركان يرافقه في الزيارة".

وتابع: "الملء الأول سيتم باحتجاز 4.9 مليار متر مكعب من المياه"، موضحا أن "المياه ما زالت تتدفق في اتجاه السودان".

وكان رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد قد أكد في تصريحات أوردتها العربية الإخبارية اليوم الاثنين، إن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه.

ولفت آبي أحمد وفقا لوسائل إعلام مصرية إلى أن الهدف من وراء بناء السد هو المساعدة على نمو بلاد، ولا تسعى أديس أبابا إلى الحاق الأذى بالآخرين.

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