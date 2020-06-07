لا إصابات جديدة بـ «كورونا» في تونس لليوم الرابع

المصدر: تونس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين عند 1087 لليوم الرابع على التوالي.

وقالت الوزارة إنها أجرت في الساعات الأخيرة أكثر من 700 تحليل مخبري لم تظهر أي منها إصابات جديدة.



كما أكدت عدم تسجيل أي وفاة جديدة جراء الفيروس، ليستقر عدد الوفيات عند 49 حالة، فيما ارتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 982.



وعقدت اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس «كورونا» مساء أمس اجتماعها الدوري، بإشراف وزير الصحة عبد اللطيف المكي وبحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس أيف سوتيران، الذي خصص لتدارس تطوّر الوضع الوبائي لفيروس «كورونا» في العالم وفي تونس، وتقييم نتائج المرحلة الحالية من الحجر الصحي الموجّه، كما ناقش أعضاء اللجنة مختلف الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها لإنجاح المرحلة الأخيرة من الحجر الصحي الموجّه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز