ضغوط شعبية واقتصادية توسع تخفيف القيود عالمياً

المصدر: عواصم - وكالات

دبي- البياتواصل العديد من الدول تخفيف قيود كورونا، بعدما شهد انحساراً في تفشي فيروس كورونا.



وتواجه الحكومة الفرنسية ضغوطاً لتسريع عودة الحياة الطبيعية، وقررت ماليزيا رفع أغلب القيود اعتباراً من الأربعاء بعد «السيطرة» على التفشي، وقالت حكومة تايوان إنها ستخفف مزيداً من القيود مع تمكن الجزيرة من إبقاء الجائحة تحت السيطرة، ولم تلجأ تايوان لفرض إجراءات عزل عام، واستمرت الحياة بصورة طبيعية إلى حد بعيد بفضل عمل وقائي مبكر، وباشرت ريو دي جانيرو تخفيف إجراءات الحجر، في حين تعتزم بريطانيا إعادة فتح دور العبادة «للصلوات الفردية».



وبينما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب دخول بلاده المرحلة الثالثة لتخفيف تدابير الحجر الصحي المفروضة منذ مارس الماضي، تضغط قطاعات عدة على الحكومة الفرنسية للإسراع في عودة الحياة الطبيعية.



ضغوط قطاعية



وذكرت صحيفة «ويست فرانس» الفرنسية أن أولياء أمور الطلاب ورجال الأعمال وأصحاب المطاعم والقطاعات الثقافية يضغطون على الحكومة لتخفيف اللوائح الصحية واستعادة الحياة الطبيعية، في الوقت الذي تتخذ الحكومة موقفاً حذراً.



وأضافت الصحيفة الفرنسية أن أولياء الأمور يريدون عودة أسرع لأطفالهم في الفصول الدراسية وتخفيف القيود الصارمة للعودة؛ ما دفع وزارة التربية والتعليم، العمل بقوة على إعادة فتح المدارس بشكل أسرع رغم رفض رئيس الوزراء.



كما يطالب أصحاب المطاعم والعاملون في السياحة، رئيس الوزراء، برفع القيود بسرعة.

فيما يضغط العاملون في مجالات الترفيه لعودة الأوضاع في أقرب وقت ممكن وعدم الالتزام بالأجندة التي أعدها فيليب للدخول للمرحلة الثالثة لمدة أسبوعين في 22 يونيو.



وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، لصحيفة «لوغورنال دو ديمانش» الفرنسية، إن الحكومة تراقب عن كثب الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بـ «كورونا» في إيطاليا بعد إعادة فتح المطاعم، موضحاً أنه لا بد من انتظار أسبوعين على الأقل بعد كل مرحلة جديدة لتقييم الآثار.



دور العبادة



وأعلنت الحكومة البريطانية أمس أنها ستعيد فتح دور العبادة في 15 يونيو لإقامة «الصلوات الفردية»، في مرحلة جديدة من عملية تخفيف الإغلاق العام التدريجية والتي تثير القلق في المملكة المتحدة، ثاني أكثر دولة تضرراً بالوباء في العالم.



ومن المقرر إعادة فتح المتاجر «غير الأساسية»، لا سيما تلك المخصصة لبيع الكتب أو الملابس أو الألعاب، في هذا التاريخ إذا بقي فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة، فيما يحظر إقامة القداس في الوقت الحالي.



وذكر مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون في بيان أنه سيقدم تفصيلاً حول المرحلة التالية من تخفيف الإغلاق العام خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد إعادة فتح بعض رياض الأطفال والصفوف الابتدائية في الأول من يونيو. ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء.



ماليزيا تسيطر



وترفع ماليزيا أغلب القيود التي فرضتها لاحتواء انتشار «كورونا» على الأعمال والشركات اعتباراً من الأربعاء بما يشمل أيضاً رفع حظر السفر بين الولايات بعد إجراءات عزل عام فرضتها لما يقرب من ثلاثة أشهر لكن الحدود الدولية ستبقى مغلقة.



وأعلن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين في خطاب بثه التلفزيون أمس السيطرة على تفشي المرض وبدء ماليزيا مرحلة جديدة من التعافي تستمر حتى 31 أغسطس.



قالت حكومة تايوان أمس الأحد إنها ستخفف مزيداً من القيود التي فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد مع تمكن الجزيرة من إبقاء الجائحة تحت السيطرة بشكل كبير ولم يعد هناك سوى ست حالات إصابة ولم يتم رصد أي حالة عدوى محلية لمدة 56 يوماً.



ريودي جانيرو



وفي البرازيل، أعلن حاكم ريو دي جانيرو أنه سيتم بدءاً من السبت تخفيف إجراءات الحجر التي اتخِذت لمواجهة «كورونا».

ويسمح مرسوم وقّعه الحاكم ويلسون ويتزل ونُشر مساء الجمعة، بإعادة فتح جزئي للحانات والمطاعم ومراكز التسوق واستئناف بعض الأنشطة الرياضية.



وتعد ولاية ريو دي جانيرو الثانية بين الولايات الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء في البرازيل.

وكتب ويتزل على «تويتر» أنّه بفضل الإجراءات المتّخذة والتي «ستُخَفّف جزئياً بدءاً من السبت، تمكنّا من إنقاذ أكثر من 46 ألف شخص».

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