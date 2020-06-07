نصف مصابي «كورونا» في مصر خارج المستشفيات

المصدر: القاهرة- وكالات

أكد دكتور محمد حسان، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة في مصر، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر لم يصل للمعدل «الأسي»، مع وصول مصر للأسبوع الـ17 منذ أول إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مصر.



وأضاف خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الأحد، أن معدل التعافي وصل لنحو 25%، وحالات الوفاة قلت من 7% لـ3%.



و تابع «حسان» إن 50% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تخضع للعزل المنزلي، والمصابين الذين تجاوزوا 10 أيام بدون أعراض يعتبر متعافياً وغير معدي بدون الحاجة للجوء لتحليل pcr، وهذه هي الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة لتقليل الضغط على المستشفيات، وكذلك تقليل الضغط على تحليل pcr.



وأوضح أن تجارب البلازما التي بدأت وزارة الصحة في تنفيذها أثبتت نجاحاً كبيراً داخل مصر، مقارنة بالدول الأخرى، لدرجة أنها نجحت في خروج 8 حالات من العناية المركزة، فكل بلازما دم تكفي اثنين من المصابين، لافتاً إلى أن الوزارة خصصت مراكز للتبرع ببلازما الدم، خصوصاً أن المنظومة الطبية في حاجة لنحو 1000 بلازما للتعامل مع كافة الحالات الحرجة من مصابي كورونا.



وأكد «حسان»، أن بعض الأدوية وصل سعرها بالأسواق السوداء لأرقام خيالية رغم أنها ليس لها علاقة أصلاً بعلاج فيروس كورونا، مثل دواء «تامي فلو» وصل سعره لنحو 1500 جنيه رغم أنه لا يستخدم من الأساس للتعامل مع مصابي فيروس كورونا.

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