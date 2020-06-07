الصين تصدر كتاباً حول تجربتها مع «كورونا»

المصدر: بكين - وام

أصدرت الصين اليوم الأحد كتاباً عن تجربتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد بعنوان «مكافحة كورونا: الصين تتحرك».

وذكرت مجموعة الصين للإعلام أن الكتاب الأبيض الذي أصدره مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني يسلط الضوء على جهود الصين في الوقاية والسيطرة والعلاج في معركتها ضد فيروس كورونا بالإضافة إلى الجهود المبذولة في التعاون على المستوى العالمي.



وجاء في الكتاب أن الصين اتخذت أكثر إجراءات الوقاية والمكافحة شمولية وصرامة واعتمدت إجراءات الحجر واسعة النطاق، وحشدت الموارد الوطنية بشكل غير مسبوق لإجراء علاج طبي واسع النطاق، دون فقدان أي شخص مصاب، وعدم التخلي عن أي مريض.



وأشار الكتاب الأبيض إلى أن الصين تعتقد اعتقاداً راسخاً أنه ما دامت جميع الدول تتحد وتتعاون من أجل الحصول على استجابة جماعية، فإن المجتمع الدولي سينجح في التغلب على جائحة وباء كورونا.

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