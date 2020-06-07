7 ملايين إصابة بفيروس «كوفيد ـ 19» في العالم

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة:

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد ت 19» اليوم الأحد 7 يونيو2020 الساعة الثانية عصرا بتوقيت الإمارات، إلى 7 ملايين مصاب في مختلف دول العالم، شُفي منهم حتى الآن 3 ملايين و421 ألف مصاب، وتوفي 402 ألفا أخرين، وذلك وفق أخر إحصاء لمؤشر وورلد ميتر المعني برصد وتحليل الإصابات حول العالم

وكشف المؤشر أن الولايات المتحدة الأمريكية تقترب حاليا من تسجيل مليوني إصابة، و112 ألف حالة وفاة و 751 ألف حالة تعافٍ، كأكثر دول العالم تضررا بالوباء من حيث عدد الإصابات والوفيات، بينما حلت البرازيل ثانيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية بتسجيل 676 ألف إصابة و35 ألف حالة وفاة وتعافي 302 ألف حالة، وجاءت روسيا في المركز الثالث من حيث الإصابات التي تشهد انتشارا واسعا للفيروس حيث سجلت 9 آلاف إصابة جديدة اليوم ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 467 ألف إصابة ووفاة 5859 حالة وشفاء 226 ألف حالة.

وفي الوقت الذي تتساوي فيه إصابات كل من إسبانيا والمملكة المتحدة تقريبا بواقع 288 ألف إصابة في إسبانيا و285 ألف إصابة في المملكة المتحدة، تتفاوت أعداد الوفيات بين البلدين بنسبة كبيرة حيث سجلت اسبانيا 27 ألف حالة وفاة، بينما ارتفعت الوفيات جراء الفيروس في المملكة المتحدة إلى 40 ألف حالة وفاة.

وتعد المملكة العربية السعودية التي تقترب من تسجيل 100 ألف إصابة بواقع 98.9 ألف إصابة من أكثر دول العالم التي حققت نسبة شفاء من المرض بواقع 72.6% (71.8 ألف حالة شفاء)، إلى جانب تسجيل أقل نسبة وفيات بلغت 0.07% بواقع 676 حالة وفاة.

وتشير البيانات إلى أن هناك 42 دولة حتى الآن سجلت إصابات لكورونا أقل من 100 إصابة ، منها 9 دول وجزر سجلت أقل من 10 إصابات حتى الآن و12 دولة سجلت أقل من 20 إصابة وثماني دول سجلت أقل من 30 إصابة.

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