«منتجع الأثرياء» توفّرالكمامات لكل سكانها

المصدر: كاسكايس - أ.ف.ب

«سلع ثمينة».. أصبحت منتجات الوقاية الصحية، بل وشحيحة أحياناً في «زمن كورونا»، ما حدا بإحدى مدن البرتغال الساحلية إلى اتخاذ قرار بتحقيق «الاكتفاء الذاتي» من الكمامات لتلبية احتياجات السكان.

دشّنت مدينة كاسكايس، والتي تعتبر منتجعاً للأثرياء قرب العاصمة لشبونة، إنتاج كمامات واقية خاصة بها لمكافحة فيروس «كورونا»، في مسعى لغطية حاجة سكانها البالغ عددهم نحو 214 ألف نسمة.



وتأمل السلطات المحلية، وفق ما يقول رئيس المدينة، كارلوس كاريراس، في أن تكون قادرة على ضمان حماية مواطنيها على الأمد الطويل.

اشترت بلدية المدينة آلتين من الصين، لتصنيع حوالى خمسة ملايين كمامة، فيما ستتوافر الأقنعة التي ستباع في مجموعات من أربعة أقنعة مقابل يورو واحد، لدى أكثر من 400 موزع في المدينة، التي توصف بأنها أجمل مدن البرتغال.



يقول رئيس البلدية: «بالنسبة للسكان الأكثر فقراً، ستكون الأقنعة مجانية، وستكون مجانية أيضاً لمستخدمي وسائل النقل العام»، بعد أن أصبح ارتداء الكمامات أمراً إلزامياً.

وأطلقت البلدية في وقت سابق، مبادرة فريدة من نوعها في البرتغال، تتمثل في تقديم اختبارات مجانية لـ «كوفيد 19» لجميع سكانها.

وتأمل مدينة كاسكايس، والتي تشكل السياحة عمودها الفقري، في استعادة ثقة السياح الأجانب، من أجل إنعاش اقتصاد المنطقة.

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