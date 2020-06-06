شفاء نصف المصابين بفيروس كورونا حول العالم

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

كشفت البيانات الإحصائية الأخيرة عن ارتفاع كبير في حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» في مختلف دول العالم، بلغت نسبته حوالي 49% من عدد الإصابات العالمية.

ووفقا لمؤشر «وورلد ميتر» الذي يرصد أعداد المصابين بالفيروس حول العالم مستندا إلى بيانات منظمة الصحة العالمية ومراكز مراقبة الأمراض والذي أشار إلى أن حالات الشفاء من المرض حتى يوم السبت الموافق 6 يونيو عند الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات ارتفعت إلى 3.351.229 حالة شفاء، من أصل 6.850.236 إصابة، أدت حتى الآن إلى وفاة 398 ألف حالة.

وطبقا للإحصائيات الأخيرة استقرت الصين التي كانت تعد بؤرة الوباء في المركز الـ 18 من حيث عدد الإصابات بعد أن تجاوزتها مؤخرا كل من: باكستان وكندا والسعودية والمكسيك وتشيلي.

وتظهر البيانات أن الصين تعد من أكثر دول العالم تسجيلا لحالات الشفاء من فيروس «كوفيد ـ 19» حتى الآن ووصلت نسبة الشفاء لديها إلى 94.3% بواقع 78.329 حالة شفاء من أصل 83.030 إصابة، بجانب 4634 حالة وفاة، يليها ألمانيا حيث بلغت فيها نسبة الشفاء من المرض إلى 90.8 % بواقع 168 ألف حالة شفاء من أصل 185 ألف إصابة وتسجيل 8763 حالة وفاة، يليهما المملكة العربية السعودية بسبة شفاء بلغت 73.7% بواقع 70.6 آلاف حالة من أصل 95.7 ألف إصابة وتسجيل 642 حالة وفاة حتى الآن.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول المتضررة من الوباء الذي أصاب حتى الآن 1.9 مليون شخص فيها، وقتل ما يزيد عن 111 ألفا آخرين، في الوقت الذي بلغت فيه حالات الشفاء نحو 37.5% بواقع 738 ألف حالة تعافٍ، تليها البرازيل التي سجلت حتى الآن 646 ألف إصابة، وشفاء 302 حالة بنسبة 47%،في الوقت الذي توفي فيه أكثر من 35 ألف حالة.

وتشير البيانات المتاحة إلى أن هناك 3 دول مرشحة في الوقت الحالي لتجاوز عدد إصابات الصين بفيروس كورونا المستجد وهي على التوالي: قطر 65.495 إصابة، بنجلاديش60.391 إصابة، بلجيكا 58.907 إصابة.

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