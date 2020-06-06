ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في فرنسا إلى 190460 والوفيات إلى 29111

المصدر: د ب ا

أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)في فرنسا ارتفع إلى 190460 مساء اليوم الجمعة بعد الإبلاغ عن 611 حالة إصابة جديدة.

وأفادت بلومبرغ بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس المميت بلغ 29111بعد الإبلاغ عن 46 حالة وفاة جديدة اليوم الجمعة،

وأشارت البيانات إلى تماثل 405 مصابين للشفاء بالمستشفيات، ليصبح عدد المتواجدين بالمستشفيات 12696 مصابا وخروج 69 شخصا من العناية المركزة ليصبح عدد المتواجدين بها 1094 مصابا.

يذكر أنه مر نحو 19 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس لمميت في فرنسا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز