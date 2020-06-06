ترامب: تجاوزنا الوباء إلى حدّ كبير

المصدر: (واشنطن، لندن- وكالات)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة «تجاوزت إلى حدّ كبير» وباء «كورونا» (كوفيد 19)، الذي لا يزال يودي بحياة حوالي ألف شخص يومياً في بلاده.

وتعليقاً على التراجع المفاجئ لمعدّل البطالة مايو الماضي، تفاخر ترامب «بقوّة» الاقتصاد الأمريكي. وقال في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض: «هذه القوة أتاحت لنا تجاوز هذا الوباء الفظيع، لقد تجاوزناه إلى حدّ كبير».

من جهة أخرى، أعلن أطباء أن الفيروس على ما يبدو أصبح أقل قوة طبقاً لصحيفة «ديلي ميل» التي نقلت عن مصدر طبي أن الناس يلتقطون الفيروس بطريقة أقل سهولة وحدّة مقارنة ببدء انتشار الجائحة في الولايات المتحدة خلال وقت سابق من العام.

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