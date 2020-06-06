روسيا تصنع أول دواء واعد لمكافحة «كورونا»

المصدر: (موسكو - فهيم الصوراني)

بعد تجارب مضنية بشأن لقاح أو دواء ضد «كورونا» (كوفيد 19)، أعلنت روسيا رسمياً تمكنها من تصنيع دواء «افيفافير»، الذي يمكن اعتماده كدواء فعال في مواجهة الفيروس، وإنقاذ البشرية.

وأظهرت نتائج التجارب المخبرية تمكن العقار الجديد من تخليص جسم المريض من العدوى خلال 4 أيام فقط.

ومن المتوقع إعتماده في روسيا في الأول من يوليو المقبل. وتم هندسته مخبرياً بناء على لقاح «فاريفافيرا» الياباني، الذي عرضته اليابان على نحو 80 دولة لإجراء الاختبارات السريرية عليه. لكن روسيا أصبحت أول دول تجتازه بنجاح، وسيصبح أول عقار طبي يصادق عليه دولياً للعلاج من فيروس «كوفيد 19».

وعكف أكثر من 100 عالم وطبيب روسي على تصنيع العقار الجديد، واجتياز المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية، في 21 مايو الماضي، حيث بلغت فاعليته 90 في المئة، وأثبت قدرته على تقليل فترة المرض لدى المشاركين في الاختبارات إلى 4 أيام بدلاً من 11 يوماً.

وأظهرت المرحلة الأولى من الاختبارات التي أجرتها وزارة الصحة الروسية على 390 متطوعاً، أن حرارة الجسم عند 65 في المئة منهم عادت إلى حالتها الطبيعية في اليوم الثالث للعلاج.

ويؤكد نائب مدير المركز القومي لأبحاث الرئة والأمراض المعدية، فلاديمير تشولانوف، أن «افيفافير» يعد أكثر العقاقير الواعدة في العالم. ويشير إلى أنه سيتم إعطاء الدواء الجديد فقط تحت رقابة مشددة من الطاقم الطبي، ويمنع استخدامه من قبل النساء الحوامل والأطفال، ولا يكاد تكون له آثار جانبية.

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