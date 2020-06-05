قصر فرساي يستعد لفتح الأبواب.. هل يأتي الزائرون؟

المصدر: باريس - رويترز

بعد طول إغلاق بسبب تفشي فيروس «كورونا» في فرنسا، يفتح قصر فرساي الفخم، والذي بني في القرن السابع عشر في عهد ملك الشمس لويس الرابع عشر، في باريس أبوابه مجدداً أمام الزائرين اليوم السبت، لكن دون أي قدر يذكر من اليقين حول موعد عودة السياح مع تخفيف بطيء لقيود العزل العام.

انشغل العمال بنفض الغبار عن قاعة المرايا وصقل تماثيلها المذهبة قبل إعادة فتح القصر، إذ سيطلب من الزائرين استخدام الكمامة واتباع مسار في اتجاه واحد عبر المجمع الفخم الذي يضم 2300 غرفة. وقالت مديرة القصر كاثرين بيجارد: «لقد تأثر هذا الرمز المالي تأثراً كبيراً، وعلينا أن نعيد الكرة مرة أخرى، لسنا المتضررين الوحيدين في الأزمة».



وسعى لويس الرابع عشر لتشييد القصر ليكون بمثابة رمز لبروز فرنسا كقوة أوروبية عظمى، وإبراز حقه في ممارسة السلطة المطلقة. وظل القصر مقراً رئيسياً للإقامة الملكية حتى اندلاع الثورة الفرنسية والإطاحة بالنظام الملكي بعد ثمانية عقود من موته تقريباً. ويعد القصر إحدى أهم الوجهات التاريخية التي يقصدها الزوار في فرنسا، التي تعتبر الوجهة المفضلة للسياح في جميع أنحاء العالم.

ومع خروجها بحذر من إجراءات العزل العام، لا تزال فرنسا تغلق حدودها أمام معظم الزائرين، فيما يتوقع القصر أن يستقبل خمس الزوار الذين اعتاد أن يستضيفهم في أيام الذروة وعددهم 20 ألف زائر. يذكر أنّ جائحة «كورونا» وجّهت ضربة مالية قوية إلى القصر وغيره من الوجهات الثقافية الشهيرة في فرنسا.

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