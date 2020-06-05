وسائل إعلام عالمية: اعتقال أمير مكي تعزيز للأمن ومكافحة الجريمة

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

تناقلت وسائل إعلام أجنبية عالمية نبأ نجاح جهاز أمن دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي في القبض على أحد "أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المنظمة"، في إنجاز جديد ومتوقع من أجهزة الأمن داخل الدولة حتى في ظل الأوضاع الصحية التي يشهدها العالم، ما يثبت كفاءةً وخبرة وباعاً طويلاً في حفظ الأمن وسلامة المجتمع والأفراد في إمارات الخير والأمان، في تعزيز إقليمي للأمن والسلامة ومكافحة الجريمة على المستويين المحلي والدولي.

وأفردت الصحف بعناوين عريضة خبر اعتقال زعيم العصابات أمير فاتن مكي المتهم بقضايا قتل وتجارة مخدارات وغسيل أموال.

واسترسلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية معنونةً "دبي: القبص على دنماركي متورط في جرائم عصابات سويدية وإسبانية"، وذلك نقلاً عن صحيفة سويدية عممت نبأ اعتقال دبي لمواطن دنماركي يشتبه في ضلوعه بجرائم متصلة بالعصابات جنوب السويد، ناهيك عن أنشطة قتل وتفجير بأسبانيا.

وقالت الصحيفة إن قوات الأمن الإماراتية قد أكدت اعتقال أمير مكي "الذي تهرب من قوات الأمن عبر أوروبا لسنوات".

نقل بدوره موقع "سي إن إن" إنجاز أمن الدولة بإمارة دبي عبر الإشارة لسلسلة تغريدات للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ذكر فيها: "في عمليه نوعية جديدة، جهاز أمن الدولة في دبي يعتقل الدنماركي الجنسية أمير فاتن مكي والذي يعد أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المُنظَّمة مساء الأربعاء الموافق 3 يونيو".

أما موقع وكالة أنباء "سبوتنيك"الروسية فقد دلل على أن المجرم الدولي الذي كانت تلاحقه الشرطة الأسبانية وأجهزة أمنية أوروبية، وقد صدرت بحقه مذكرة اعتقال من "الانتربول" حيث اختفى كلياً وتوارى عن الأنظار منذ نوفمبر 2018، قد "سقط أخيراً في قبصة الأمن الإماراتي" في عملية أمنية احترافية وسريعة، حيث تمت مداهمة مقر إقامته منتصف ليل الأربعاء في أحد أحياء دبي، وتم إلقاء القبض عليه وجاري التحقيق معه تمهيدا لتسليمه للجهات المعنية.

"دبي تعتقل دنماركيا من أخطر قيادات العصابات الدولية"، هو ما عنونه موقع شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية، وأشار إلى أن زعيم العصابة مكي كان قد تصدّر عناوين الصحف في هولندا بعد جريمة أسفرت عن مقتل محام هولندي اغتيل بالرصاص قرب منزله في أمستردام، وغيرها من جائم القتل العمد وتجارة المخدارات التي تحصد أرواح الكثيرين حول العالم.

ومن جهته، نشر موقع صحيفة "خبر" الباكستانية فيديو اعتقال المتهم وزعيم العصابة "وأشهر المطلوبين الدوليين" في إمارة دبي، في عملية أمنية نوعية يوم الأربعاء الماضي، بعد متابعة أمنية وتعاون حثيث مع مصادر سرية، تم التأكد من هويته خلال فترة تقييد الحركة بسب ظروف "كوفيد-19"، وتم إصدار إذن قانوني بصدده ليتكلل الأمر بالقبض عليه.



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