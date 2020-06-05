روسيا تقترب من 450 ألف إصابة بفيروس «كورونا»

المصدر: موسكو - وكالات

سجلت روسيا 8726 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، أمس، ليصل إجمالي عدد الإصابات بها إلى 449834 حالة.

وقال المسؤولون إن 144 مصابا توفوا بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 5528.

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام روسية، أن السلطات ستدفع أموالا للمتطوعين الذين يشاركون في تجربة لقاح جديد مضاد لفيروس «كورونا» المستجد، يعكف على تطويره مركز أبحاث طبي حكومي.

وقال مدير المركز القومي للبحوث لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة فاديم تاراسوف، إن روسيا تخطط لبدء الاختبار السريري للقاح فيروس «كورونا» على متطوعين مقابل دفع أموال لهم، في الأسبوع المقبل.

ونقلت صحيفة «موسكو تايمز» عن تاراسوف قوله: «سيكون هناك 50 مشاركا، وسيتم دفع 100 ألف روبل (1450 دولاراً) لأولئك الذين يكملون التجربة. وسيتلقى آخرون 20 ألف روبل (288 دولاراً)».

ونشر طلاب في جامعة موسكو الطبية الحكومية المرموقة، عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، دليل إرشادات واستمارات تسجيل تم توزيعها عليهم لمن يرغب في المشاركة في تجارب اللقاح.

وينص الدليل الإرشادي على أنه «ابتداء من 7 يونيو الجاري يمكن للرجال والنساء الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما المشاركة في التجربة»، وأكد تاراسوف أن الوثيقتين حقيقيتان، بحسب الصحيفة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز