إصابات كورونا في روسيا تقترب من 450 ألفا

المصدر: وام

بلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد، والمسجلة في روسيا الاتحادية 449 ألفا و834 إصابة بالتزامن مع إعلان السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل انخفاض في معدل الوفيات والإصابات الجديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي تسجيل 144 حالة وفاة و8726 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية مقابل 169 حالة وفاة و8831 إصابة أمس.

وبذلك تصبح حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا 5528 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 449834 ألف حالة في حين تماثل 8057 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 212680 شخصا.

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