الإمارات تدين بشدة تفجير مسجد في كابول

المصدر: أبوظبي - وام - عواصم - وكالات

دانت دولة الإمارات بشدة التفجير الذي استهدف مسجداً في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا من جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وأعلنت المملكة العربية السعودية إدانتها التفجير الذي استهدف مسجداً في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وقدمت الخارجية السعودية، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان حكومة وشعباً، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، وبأن يسود الأمن والاستقرار ربوع أفغانستان. وجددت التأكيد على موقف السعودية الرافض لكل أشكال العنف والتطرف.



كما دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الذي استهدف مسجدًا في العاصمة الأفغانية كابول، وجددت الأمانة العامة وقوفها إلى جانب أفغانستان، وتأكيدها على موقفها الثابت والرافض للتطرف والإرهاب بأشكاله ومظاهره كافة.



وفي أفغانستان، وعلى الرغم من تفشي فيروس كورونا، حضر الآلاف، ومن بينهم ساسة ومسؤولون حكوميون، مراسم جنازة رجل دين معروف، قتل إثر وقوع انفجار الثلاثاء الماضي. وأجريت مراسم صلاة الجنازة في استاد لكرة القدم بشرق العاصمة الأفغانية كابول، في ظل إجراءات أمنية مشددة.وكان الامام محمد إياز نيازي أحد الشخصين اللذين قتلا عقب انفجار قرب مسجد في كابول، وأصيب شخصان آخران في الهجوم، الذي وقع في منطقة دبلوماسية تخضع لإجراءات أمنية مشددة.

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