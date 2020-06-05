"كورونا" يودي بحياة أكثر من 387 ألف شخص في العالم حتى أمس

المصدر: وام

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 387 ألفا و280 شخصا على الأقل حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19,00 ت غ أمس.

وتم تسجيل أكثر من 6 ملايين و563 ألفا و710 إصابات مثبتة في 196 بلدا ومنطقة وتعافي 2 مليون و838 ألفا و800 مصاب على الأقل من هذه الحالات.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 107.685 من بين 1.861.966 إصابة وأعلن تعافي 479.258 شخصا على الأقل.

وجاءت المملكة المتحدة بعد الولايات المتحدة، من الدول الأكثر تضررا بـ39.904 وفيات من بين 281.661 إصابة، تليها إيطاليا مع 33.689 وفاة و233.013 إصابة ثم البرازيل مع 32.548 وفاة و584.016 إصابة وفرنسا 29.065 وفاة و189.441 إصابة.

وحتى أمس، أعلنت الصين عن 4634 وفاة "لا وفيات جديدة" و83.022 إصابة "إصابة واحدة جديدة بين الأربعاء والخميس"، بينما تعافى 78319 مصابا.

وعلى صعيد القارّات، سجّلت أوروبا حتى أمس الساعة 11,00 ت غ 181.542 وفاة، في حين سجّلت الولايات المتحدة وكندا معا 115.340 وفاة و1.955.666 إصابة.

وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي، تم تسجيل 57.788 وفاة و1.151.155 إصابة.

وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 17.817 و618.625 إصابة، وفي الشرق الأوسط 10.029 وفاة و445.075 إصابة، وفي إفريقيا 4633 وفاة و164.615 إصابة، وفي أوقيانيا 131 وفاة و8621 إصابة.

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