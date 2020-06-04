ما قصّة المريض رقم 91 في فيتنام؟

المصدر: هانوي - د.ب.أ

قال أطباء في فيتنام اليوم الخميس، إن الحالة الوحيدة بمرض «كورونا» التي لا تزال في حالة خطرة، وهي لطيار بريطاني (43 عاماً) في مدينة هو تشي منه، وقضى أكثر من شهرين على أجهزة دعم الحياة، بدأت تظهر مؤشرات على التعافي.

وأشارت السلطات المختصة رسمياً إلى الرجل، الذي يعمل لدى شركة الخطوط الجوية الفيتنامية، بأنه «المريض رقم 91». وكان قد تم نقله إلى مستشفى مدينة هو تشي منه للأمراض الاستوائية في 18 مارس.

وتم إبقاء الطيار على قيد الحياة متصلاً بجهاز دعم الحياة خارج الجسم «إي سي إم أو»، حيث يتم استخدامه عندما تعجز رئتا الشخص أو قلبه عن أداء وظائفها بشكل كامل.

وكان أطباء يخشون من قبل الحاجة إلى إجراء عملية زرع رئة مزدوجة للرجل من أجل إبقائه على قيد الحياة.

وقال تران بينه جيانج مدير المستشفى الفيتنامي الألماني، المشترك الرئيسي في المناقشات بشأن حالة الطيار، إنه على الرغم من أن حالته لا تزال خطيرة، يسجل المريض تقدماً واضحاً. وأضاف، إن «المستشفى الفيتنامي الألماني على استعداد لعملية زرع رئة مزدوجة للمريض إذا استدعت الضرورة، لكن لحسن الحظ، تتحسن حالة المريض. وأعتقد أن من المرجح ألا تكون هناك حاجة لزراعة رئة».

وبعد 57 يوماً متواصلة، تم فصل الجهاز أخيراً عن الرجل يوم الأربعاء. وأصبح الآن قادراً على الابتسام، وتحريك يديه وقدميه ويقوم بعلاج طبيعي كل يوم.

وحشدت فيتنام كل الموارد المتاحة لإنقاذ الرجل الذي جاءت نتيجة فحوصاته الآن سلبية بفيروس «كورونا»، وبتكلفة بلغ إجمالها أكثر من 215 ألف دولار.

وسجلت فيتنام حتى اليوم الخميس 328 حالة إصابة بـ «كورونا»، ومن دون أي وفيات.

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