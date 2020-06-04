المصدر: ا ف ب

في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة.

نحو 386 ألف حالة وفاة

أودى الوباء بحياة 385,869 شخصا على الأقل في جميع أنحاء العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس من مصادر رسمية الخميس الساعة 11,00 ت غ.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 107,175 حالة وفاة، تليها المملكة المتحدة مع تسجيل بعدد 39,728 حالة وفاة ثم إيطاليا 33,601 حالة وفاة والبرازيل 32,548 حالة وفاة وفرنسا 29و021 حالة وفاة.

وتضاعف عدد الوفيات جراء الفيروس خلال 24 ساعة الأربعاء في المكسيك، متجاوزًا عتبة الألف للمرة الأولى.



رقم قياسي في إيران

وإذ بلغ عدد الإصابات اليومية أدنى مستوى في 2 مايو، إلا أن عدد الإصابات التي أعلنت عنها السلطات الإيرانية أخذت منحى تصاعديا هذا الأسبوع.

وسجلت الإصابات المؤكدة الجديد بفيروس كورونا المستجد عددا قياسيا جديدا في إيران الخميس إذ ازداد عدد المصابين 3574 شخصا خلال 24 ساعة، وفقا للأرقام الرسمية، التي يشكك بها خبراء أجانب ويعتقد بعض المسؤولين الإيرانيين أنه تم التقليل منها إلى حد كبير.

إعادة فتح الحدود

تعيد النمسا فتح حدودها، باستثناء الحدود مع إيطاليا. وتخطط ألمانيا وبلجيكا للقيام بنفس الشيء في 15يونيو.



أعلنت إسبانيا، من جهتها، الخميس إعادة فتح حدودها البرية مع فرنسا والبرتغال اعتبارًا من 22 يونيو.



الصين تفتح أجواءها

أعلنت الصين الخميس استئنافًا محدودًا للرحلات الجوية الدولية اعتبارًا من 8 يونيو، وبذلك تنهي الحظر المفروض على شركات الطيران الأمريكية. في محاولة على ما يبدو لخفض التصعيد المرتبط بهذا الملف مع واشنطن بعد تحرّك الأخيرة لحظر الناقلات الجوية الصينية.

وستتمكن بذلك جميع الشركات الأجنبية من تسيير رحلة واحدة أسبوعيًا من وإلى الصين، مع الإلتزام بإجراء اختبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد على الركاب عند وصولهم إلى الأراضي الصينية.



- "الصالح العام العالمي" -

اجتمعت أكثر من 50 دولة وأكثر من 35 رئيس دولة وحكومة الخميس خلال قمة افتراضية لجمع الأموال لأبحاث اللقاح.



يأمل التحالف في جمع 7,4 مليار دولار لمواصلة حملات اللقاح ضد الحصبة وشلل الأطفال والتيفوئيد في العالم. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح القمة "يجب النظر إلى لقاح لكوفيد-19 على أنه للمنفعة العامة العالمية".



- حظر تجوال في باهيا -

تم فرض حظر تجول منذ يوم الأربعاء في حوالي عشرين منطقة في ولاية باهيا، شمال شرق البرازيل، في محاولة لاحتواء انتشار الوباء.



- تحية لمقدمي الرعاية -

أعلنت الرئاسة الفرنسية الخميس أن العرض العسكري التقليدي الذي يقام في جادة الشانزليزيه في باريس بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو سيتم استبداله هذا العام بحفل في ساحة الكونكورد، امتثالا للمتطلبات الصحية. وسيتم خلال الاحتفال تكريم مقدمي الرعاية.

لا توجد خطط حاليًا لافساح المجال أمام الجمهور لحضور الحدث، ولكن "يمكن إعادة تقييم الوضع بحلول 14 يوليو" إذا تحسن الوضع الصحي، بحسب الرئاسة.

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