إسبانيا تفتح برّياً مع البرتغال وفرنسا في 22 يونيو

المصدر: مدريد - رويترز

قالت وزيرة السياحة الإسبانية رييس ماروتو اليوم الخميس، إن جميع القيود على المعابر الحدودية مع البرتغال وفرنسا سترفع اعتباراً من 22 يونيو.

وأغلقت السلطات الإسبانية الحدود أمام جميع الوافدين باستثناء الإسبان والعمال العابرين للحدود وسائقي الشاحنات منذ منتصف مارس، عندما فرض البلد إجراءات العزل العام للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت ماروتو للصحافيين إن إسبانيا ستلغي على الأرجح الحجر الصحي للوافدين براً من فرنسا والبرتغال، لكنها أضافت أنه لم تجر الموافقة على هذا بعد.

ومسألة إعادة فتح الحدود من القضايا المهمة في أوروبا، حيث تحاول البلدان التي تضررت بشدة بفعل جائحة كورونا استئناف النشاط الاقتصادي والعودة تدريجياً إلى السماح بحرية الحركة في منطقة شنجن مفتوحة الحدود.

وقالت إسبانيا في البداية، إنها ستبدأ رفع القيود على الحدود اعتباراً من الأول من يوليو، لكنها ذكرت خلال الأيام الماضية أنه من الممكن رفع بعضها قبل هذا التوقيت.

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