الصحة العالمية: «كورونا» يتراجع في روسيا

المصدر: موسكو - وكالات

أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، أن روسيا تسجّل انخفاضاً في انتشار فيروس كورونا.

وقالت فوينوفيتش، خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو، للمكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، أمس: «نرى انخفاضاً جيداً، وإن كان بطيئاً، في مؤشر الإصابة في روسيا الاتحادية وموسكو، ليس على المستوى الذي توقعه الجميع، ولكنه موجود»​​​.

من جهته، أكد مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغه، أن المنظمة ممتنة للشركاء الروس على إسهامهم في العمل التنفيذي للمنظمة في مكافحة الفيروس.

وقال كلوغه في مؤتمر صحافي افتراضي: «نواصل دعم البلدان في مجالات مثل علاج أمراض فيروس كورونا، والتشخيص المختبري، وعلم الأوبئة، والمراقبة الوبائية، واللوجستيات، وإمدادات المواد»​​​. وأضاف: «أنا ممتن لشركائنا في روسيا وألمانيا وبريطانيا وبولندا لمساهمتهم في عملنا التنفيذي، لتوفير الفرق الطبية والمختبرات المتنقلة والمتخصصين».

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