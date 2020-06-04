لافتات للتشهير بمنتهكي الحجر في بوليفيا

المصدر: لاباز- أ ف ب

ستلجأ سلطات مدينتي لاباز وإل ألتو في بوليفيا، إلى وضع لافتة على منازل مصابين بفيروس كورونا يرفضون التزام الحجر الصحي، مع حصول انتهاكات كثيرة للإجراءات الصحية من قبل مرضى. وقال وزير الأشغال العامة إيفان أرياس: «بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بالفيروس الرافضين عزل أنفسهم، سنضع لافتة على منزلهم كتب عليها (كوفيد 19 موجود هنا)».

ووافقت مدينتا لاباز وإل ألتو الكبيرتان على المشروع. وتحدث أرياس عن حالات كثيرة تنتهك فيها إجراءات العزل من قبل مصابين، ذاكراً عائلة كانت على بينة بأنها مصابة ووقعت على إعلان شرف يؤكد عكس ذلك لتتمكن من الصعود إلى طائرة تقوم برحلة داخلية. وبعد ذلك وضع طاقم الطائرة برمته في الحجر الصحي. وأضاف: «لا يمكننا تحمل أن يُعرض أناس لا يتحلون بالمسؤولية حياة الشعب للخطر».

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