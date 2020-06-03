الحرب الأمريكية الصينية تنتقل إلى الجو

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنها ستمنع طائرات‭ ‬نقل الركاب الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة، بدءًا من 16 يونيو الجاري، وفي مسعى إلى الضغط على بكين حتى تسمح للطائرات الأمريكية باستئناف الرحلات. وتفرض الخطوة، التي أعلنتها وزارة النقل الأمريكية، عقوبات على الصين، بسبب عدم التزام بكين باتفاقية قائمة تتعلق بالسفر بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومن شأن هذا القرار الأمريكي أن يزيد تعكير صفو العلاقات بين البلدين، وسط تصاعد التوترات بشأن جائحة فيروس «كورونا» الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

وينطبق هذا القرار على شركات «خطوط تشاينا»، ومؤسسة خطوط شرق الصين الجوية، وشركة خطوط جنوب الصين الجوية وشركة «هاينان» الجوية القابضة.

وطلبت شركتا طيران «خطوط دلتا» و«خطوط يونايتد» الأمريكيتان استئناف الرحلات للصين، هذا الشهر، مع استمرار شركات الطيران الصينية في تسيير رحلات إلى الولايات المتحدة خلال الجائحة.

وقالت شركة طيران دلتا في بيان، اليوم «ندعم ونقدر ما تقوم به الحكومة الأمريكية لحفظ حقوقنا وضمان تحقيق العدالة». ولم يصدر أي تعليق عن خطوط يونايتد.

وقالت وزارة النقل الأمريكية، في إشعار رسمي، كشفت عنه اليوم إن الصين «لا تزال غير قادرة على تحديد موعد لمراجعة لوائحها للسماح لشركات الطيران الأمريكية بإعادة تسيير رحلات الركاب المقررة»، ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق.

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