صحا من غيبوبة طويلة ففوجئ بأخبار «كورونا»

المصدر: موسكو - وكالات

علم أحد سكان مدينة موسكو في نهاية مايو فقط بانتشار فيروس «كورونا» في روسيا، وفوجئ بإجراءات العزل العامة. حصل ذلك لأنه صحا من غيبوبة استمرت شهرين، عقب إجراء عملية جراحية طارئة له. ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن أندريه ريوتوف، جراح الأعصاب في المستشفى السريري المركزي في موسكو، قوله إن المريض أدخل إلى المستشفى في 6 مارس، حيث أجريت له عملية ناجحة، على الرغم من صعوبة التشخيص الطبي، ولكن بعد مرور أسبوع دخل في غيبوبة.

وأضاف: «بعد ستة أيام من العملية، دخل المريض في غيبوبة عميقة، وتم نقله إلى العناية المركزة، وبعد ذلك اكتشفت إصابته بالالتهاب الرئوي الثنائي الذي كان يجب علاجه، حتى أننا اشتبهنا في إصابته بالفيروس التاجي، لكن كل التحاليل كانت سلبية».

وروت زوجة المريض أن شريك حياتها لم يسمع بالفيروس التاجي حين دخل المستشفى، وعاد إلى وعيه بعد 5 أسابيع، وفي ذلك الوقت كانت الزوجة تتصل بالمستشفى هاتفياً للاطمئنان عليه وكان لا يزال ضعيفاً ولا يتحدث ولا يتحرك إلا قليلاً، كما أن الأطباء لم يخبروه عن تفشي الفيروس التاجي في البلاد حرصاً على سلامته.

ويقول جراح الأعصاب إن الرجل المريض بعد فترة طرق باب مكتبه واستفسر منه عما يحدث في العالم، متسائلاً: «أين زوجتي؟»، فاضطر الطبيب حينها لإخبار المريض عن انتشار فيروس «كورونا» والقيود المفروضة على زيارة المستشفيات. وأبلغته زوجته بعد ذلك بتفاصيل الوضع مع الجائحة، مشيرة إلى أنهما بعد خروجه من المستشفى سيمضيان للتنزه وهما يرتديان القفازات والأقنعة، وخصوصاً بعد أن استقر الوضع في روسيا وانخفضت معدلات الإصابة.

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