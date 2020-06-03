روسيا تشن أولى الغارات في سوريا منذ سريان الهدنة

المصدر: دمشق -وكالات

شنّت طائرات روسية، غارات عدة في شمال غربي سوريا، اليوم، للمرة الأولى منذ سريان وقف لإطلاق النار قبل ثلاثة أشهر.



وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن «غارات روسية استهدفت قبيل منتصف الليلة الماضية، وفجر اليوم، مثلث حماة إدلب اللاذقية»، وهي منطقة تقع على الحدود الإدارية بين المحافظات الثلاث.



وتنتشر في المنطقة فصائل مقاتلة، على رأسها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)، وفصيلا «حراس الدين» والحزب «الإسلامي التركستاني» المتشددان.



وأوضح عبد الرحمن أنها «الغارات الأولى منذ سريان الهدنة»، التي أعلنتها موسكو وأنقرة، في السادس من مارس الماضي في إدلب، وأجزاء من محافظات مجاورة. وتشهد المنطقة منذ ذلك الحين، اشتباكات متقطعة، وقصفاً مدفعياً متبادلاً بين الطرفين.



وبموجب اتفاق الهدنة، تسيّر روسيا وتركيا دوريات مشتركة على طول طريق دولي استراتيجي، يُعرف باسم «إم فور»، ويفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.



وبحسب المرصد، فإن الغارات الروسية جاءت «في محاولة لإبعاد المقاتلين عن الطريق، وكذلك عن قرى في منطقة سهل الغاب، تنتشر فيها قوات الجيش السوري مع القوات الروسية».



ولا يعد وقف إطلاق النار الحالي، الأول في إدلب، في حين سيطرت قوات الجيش السوري تدريجياً على أجزاء واسعة من المحافظة. ومع تقدمها الأخير في جنوب إدلب وغرب حلب، بات قرابة نصف مساحة المحافظة، تحت سيطرة قوات الجيش السوري.

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