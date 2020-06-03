كورونا يوحّد بين مادورو وغوايدو في فنزويلا

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة الفنزويلية والمعارضة أمس الثلاثاء أنّ الرئيس نيكولاس مادورو اتّفق مع زعيم المعارضة خوان غوايدو على تنسيق الجهود لتوفير موارد مالية لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في بلدهما بدعم من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية.

وجاء في وثيقة رسمية تلاها عبر التلفزيون الحكومي وزير الإعلام خورخي رودريغيز أنّ الطرفين اتفقا على التنسيق في ما بينهما لتأمين موارد مالية بدعم من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية لتعزيز قدرة فنزويلا على التصدّي لفيروس كورونا المستجدّ.

وأكّد معسكر غوايدو التوصّل إلى هذا الاتفاق، وكذلك فعلت منظمة الصحة للبلدان الأميركية.

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