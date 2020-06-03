البنتاغون يلتزم الصمت إزاء تهديد ترامب ضد الاحتجاجات

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

نأى مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأنفسهم عن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية استخدام القوات العسكرية لقمع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وقالوا إنه سيكون من الأفضل الاعتماد على الحرس الوطني لإنفاذ القانون عند الحاجة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أنه يبدو أن هذا جاء كرد فعل على تصريح ترامب في حديقة روز جاردن الاثنين بأنه قد ينشر الجيش الأمريكي لإنهاء «أعمال الشغب والخروج على القانون» في جميع أنحاء البلاد.



ويهدد ترامب باستخدام القوات لسحق الاضطرابات في المدن الأمريكية، وقال: «لدينا أكبر دولة في العالم وسنبقيها آمنة».

يشار إلى أن الولايات المتحدة تشهد احتجاجات مصحوبة بأعمال عنف رداً على مقتل رجل أسود من جانب ضابط شرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في وسط غربي البلاد.

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