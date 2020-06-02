اللصوص يروّعون نيويورك!

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

تحدى اللصوص الذين يقومون بأعمال نهب للمتاجر حظر التجول، واقتحموا متاجر مانهاتن ذائعة الصيت، مما دفع المسؤولين اليوم الثلاثاء إلى تمديد حظر التجول في مدينة نيويورك لبقية الأسبوع.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم بثها عبر الإنترنت أشخاصاً يندفعون إلى مدخل متجر «ميسيز» المغطى بالألواح الخشبية، وهو أحد أشهر المتاجر في العالم، ومتاجر التجزئة الفاخرة على طول شارع «فيفث أفينيو» الشهير، تاركين وراءهم زجاجاً مهشماً وواجهات متاجر محطمة.



واعترف العمدة بيل دي بلاسيو اليوم الثلاثاء بأن حظر التجول الذي فرضه 11 مساء أمس الاثنين أخفق في وقف العنف الإجرامي، وأعلن أن حظر التجول المفروض اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء سيستمر لبقية الأسبوع.

وقال إن الاحتجاجات كانت «سلمية إلى حد كبير للغاية»، لكن «سنكافح» عمليات الاقتحام واسعة النطاق. وأدان العمدة «الهجمات الوحشية على ضباط الشرطة»، بما في ذلك صدم شرطي بسيارة في برونكس، حيث اندلعت أعمال النهب.



وتم إلقاء القبض على ما يقرب من 700 شخص، وفقاً لمفوض شرطة المدينة ديرموت شيا، وهو عدد يفوق بصورة كبيرة أي عدد تم احتجازه منذ بدء الاحتجاجات.



وشهدت مدينة نيويورك بين مدن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مظاهرات احتجاج على مقتل جورج فلويد، وهو رجل من أصل أفريقي على يد شرطي أبيض البشرة بمدينة مينيابوليس هو أعزل الأسبوع الماضي.

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