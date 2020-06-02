بريطانيا تعلن عن تدابير جديدة حول المدارس

المصدر: لندن - أ.ف.ب

دافعت الحكومة البريطانية أمس، عن تدابيرها الجديدة التي تحدد بالتفصيل فك الإغلاق. وسمحت التدابير الجديدة منذ الاثنين بتخفيف القيود المفروضة منذ 23 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة، بإعادة فتح المدارس بشكل خاص تدريجياً.

وأصبح بإمكان الإنجليز الآن التجمع في الهواء الطلق ضمن مجموعات تتألف من ستة أشخاص، لممارسة الرياضة أو إقامة الشواء. ولكن يُمنع لقاء شخصين يقيمان في منزلين مختلفين في أحدهما أو الآخر، سوى في الحديقة.



وسيعاقب كل من يخالف تدابير الحجز هذه بدفع غرامة تبلغ مئة جنيه إسترليني، على الرغم من تشديد الحكومة على أن الشرطة ليس لديها السلطة للدخول إلى منازل المواطنين، إلا في حال شكت بوجود «نشاط إجرامي خطير». وأعلنت رئاسة الحكومة أن الشرطة «ستتحلى بالنية السليمة وستلتزم تجاه الناس، ولن تفرض الغرامات سوى كخيار أخير».

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