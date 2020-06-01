بالفيديو.. مواجهات وإطلاق غاز مسيّل للدموع أمام البيت الأبيض

أطلقت الشرطة الغاز المسيّل للدموع في محاولة لتفريق متظاهرين خارج البيت الأبيض في وقت متأخّر من أمس الأحد، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الأمريكيّة خلال ليلةٍ سادسة من التظاهرات التي تعمّ أنحاء البلاد.
وقال مراسلو وكالة فرانس برس إنّ الغاز المسيل للدموع والقنابل المضيئة استُخدمت لتفريق حشود الناس الذين تجمّعوا خارج البيت الأبيض، وهم يهتفون ويشعلون النيران ويحملون لافتات احتجاجيّة.
بالفيديو.. مواجهات وإطلاق غاز مسّيل للدموع أمام #البيت_الأبيضhttps://t.co/4ZLqhudms4#البيان_أربعون_عاما#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/B9H8cdaTlL— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 1, 2020