حصيلة وفيات كورونا في العالم حتى أمس

المصدر: وام

بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد ما لا يقل عن 370 ألفا و261 شخصا حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الساعة 19,00 ت غ أمس "الأحد".

وسجلت رسميا أكثر من 6 ملايين و113 ألفا و340 إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها مليونان و520 ألفا و800 شخص على الأقل.

ومنذ التعداد، الذي اجري أول أمس السبت في الساعة 19,00 ت غ، سجلت 3666 وفاة إضافية و123 ألفا و415 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات هي البرازيل 956 والولايات المتحدة 698 والمكسيك 364.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير الماضي، هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 104,051 وفاة من أصل 1,778,515 إصابة.

وتم شفاء ما لا يقل عن 416461 شخصا.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررا بالوباء هي المملكة المتحدة بتسجيلها 38,489 وفاة من أصل 274,762 إصابة تليها إيطاليا مع 33,415 وفاة من 233,019 إصابة، والبرازيل مع 28,834 وفاة من 498,444 إصابة، وفرنسا مع 28,802 وفاة من 188,882 إصابة.

وحتى أمس، أعلنت الصين ما مجموعه 83,001 إصابة "حالتان جديدتان يومي السبت والأحد"، بينها 4634 وفاة بينما تعافى 78,304 أشخاص.

وأعلنت رواندا أول أمس أول وفاة مرتبطة بالفيروس على أراضيها.

وأحصت أوروبا أمس حتى الساعة 19,00 ت غ، 178,080 وفاة من أصل 2,151,192 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 111,399 من أصل 1,869,442 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 50,711 وفاة من 990,972 إصابة، وآسيا 16,273 وفاة من 542,951 إصابة والشرق الأوسط 9487 وفاة من 404,261 إصابة وإفريقيا 4179 وفاة من 145,962 إصابة وأوقيانيا 132 وفاة من 8565 إصابة.

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