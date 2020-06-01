ترامب يرجئ قمة السبع حول «كوفيد 19»

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنّه سيؤجل قمة مجموعة السبع في الولايات المتحدة، وسيدعو دولاً أخرى لحضورها. وأوضح ترامب لصحافيين على متن طائرة الرئاسة: «أشعر أن مجموعة السبع لا تمثّل بشكل صحيح ما يحدث في العالم، إنها مجموعة دول عفا عليها الزمن».

وأضاف ترامب أنه يرغب بدعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند إلى حضور قمة موسعة الخريف المقبل، مشيراً إلى أن هذا يمكن أن يحدث في سبتمبر المقبل، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أو بعدها.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أول قادة دول مجموعة السبع في رفض دعوة الحضور شخصياً.

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