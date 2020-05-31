لقاح «كورونا».. شركة أدوية عملاقة تنضم للسباق وتحدد موعد توافره

المصدر: دبي - وكالات

دخل عملاق تصنيع الأدوية العالمي «فايزر» السباق الدولي للتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، لينضم بذلك إلى أكثر من 100 فريق طبي في العالم يبحث عن «الخلطة السرية» للتصدي للوباء العالمي.



وبدأت شركة «فايزر»، التي تتخذ من مدينة نيويورك في الولايات المتحدة مقراً لها، اختباراتها لتطوير لقاح قبل بضعة أسابيع، وذلك بالتعاون مع شركة «بيو آند تيك» الصيدلانية الألمانية.



وحددت «فايزر» حسب ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية» شهر أكتوبر المقبل بشكل مبدئي، موعداً محتملاً لتوافر اللقاح المحتمل، في وقت لا تزال تجري اختباراتها في كل من ألمانيا والولايات المتحدة. ولم تنشر أي من الشركتين بيانات حول تجارب المرحلة المبكرة.



وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة: «إذا سارت الأمور على ما يرام وكانت النتائج كما نتوقع، سيكون لدينا ما يكفي من الأدلة على سلامة اللقاح وفعاليته بما يمكن من توافره في نهاية شهر أكتوبر».



ويؤكد الخبراء أنه حتى لو كان لقاح شركة فايزر جاهزاً في أكتوبر المقبل، فسيستغرق الأمر وقتاً أطول لإجراء التلقيحات، وهو ما ينطبق على جميع اللقاحات الأخرى التي يتم تطويرها حالياً.



وأظهرت الأبحاث أن الناجين من «كوفيد 19» سيكونون محصنين، وأن المتطوعين الذين سيحصلون على اللقاح يمكن أن يطوروا مناعة كتلك التي طورها من أصيبوا بالمرض.



وتقوم نحو 10 مجموعات طبية باختبار أدوية خاصة بعلاج فيروس كورونا على متطوعين من البشر، وقد يكون بعضها جاهزاً في خريف العام الجاري، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها.



وقالت شركات مثل «موديرنا» الأمريكية وباحثين من جامعة «أكسفورد» البريطانية، إن اللقاحات التي يعكفون على تطويرها حالياً قد تكون متوافرة في الأشهر القليلة المقبلة، وقال فريق «أكسفورد» إن اللقاح قد يكون جاهزاً بحلول سبتمبر المقبل.



ولدى الصين 4 لقاحات مرشحة لأن تكون متوافرة خلال الأشهر القليلة المقبلة، لكنها تخضع حالياً للاختبارات.



وتقول منظمة الصحة العالمية، إن هناك أكثر من 100 لقاح مضاد لكورونا قيد التطوير، دخل منها نحو 12 لقاحاً مراحل التجارب السريرية على البشر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز