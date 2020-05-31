التعافي مستمر.. إيطاليا تعيد فتح برج «بيزا» المائل

المصدر: روما - د.ب.أ

أعادت إيطاليا فتح برج «بيزا» المائل وهو واحد من أكثر المواقع السياحية شهرة في إيطاليا بعد إغلاقه مدة ثلاثة أشهر بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا.

وقال بيرفرانشيسكو باسيني، رئيس إدارة موقع «بريمازيال بيسانا» في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) «إنه يوم مهم، حيث إننا نقوم ببداية جديدة بفتح المنطقة». وجرى دعوة حشد من الناس على عجل لإحياء ذكرى أولئك الذين توفوا بسبب الفيروس ولجذب الزائرين إلى الموقع.



وتابع باسيني إنه عملياً لم يصل أي سائح، مضيفاً إنه من المهم إظهار «مؤشر للثقة والأمل». ومن المقرر أن يتم فتح مواقع جذب سياحي أخرى مرة أخرى، حيث سيتم فتح المدرج الروماني (كولوسيوم) و«متاحف الفاتيكان» غداً الإثنين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز