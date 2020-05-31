إسبانيا تمدد حالة التأهب حتى 21 يونيو

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأحد "تمديداً أخيراً" حتى 21 يونيو لحال التأهب التي تسمح بتقييد حركة الأشخاص خلال فترة رفع العزل التدريجي في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي في مؤتمر صحافي "لا نزال بحاجة إلى تمديد أخير لمدة 15 يوماً لحال التأهب" التي كان يُفترض أن تنتهي في السابع من يونيو، مشيراً إلى أن البلاد "على وشك الوصول إلى برّ الأمان" عبر الخروج من العزل بالكامل.

ويُفترض أن يصادق مجلس النواب الأربعاء على هذا التمديد لأسبوعين، وهو السادس منذ بداية العزل. ويمكن أن تعوّل حكومة الأقلية على امتناع حزب كاتالوني انفصالي عن التصويت وعلى دعم القوميين الباسك، الذين أبرم رئيس الوزراء الاشتراكي اتفاقات معهم السبت.

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