آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بأكثر من 369 ألف شخص في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

- أكثر من ستة ملايين إصابة -

أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 369086 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأحد حتى الساعة 11,00 ت غ.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من ستة ملايين إصابة بالمرض منذ بدء تفشيه في 196 بلداً ومنطقة.

والولايات المتحدة لا تزال البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات فقد سجلت 103,781 وفاة. تليها بريطانيا بتسجيلها 38376 وفاة وإيطاليا مع 33340 وفاة والبرازيل مع 28834 وفاة وفرنسا مع 28771 وفاة.

وسجل أعلى معدل وفيات بالنسبة لعدد السكان في بلجيكا (817 وفاة لكل مليون نسمة)، تليها إسبانيا (580) ثم المملكة المتحدة (565) وإيطاليا (551) وفرنسا (441) والسويد (435) وهولندا (347) وإيرلندا (334) والولايات المتحدة (313).

- ترامب يُرجئ قمة مجموعة السبع -

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيُرجئ إلى موعد غير محدّد قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في يونيو في الولايات المتحدة. وأضاف أنه يرغب في دعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند إلى حضور قمة موسعة في الخريف المقبل.

وكان من المقرر أن يعقد قادة مجموعة السبع التي ترأسها الولايات المتحدة هذا العام، قمتهم عبر الفيديو بسبب انتشار وباء كوفيد-19. لكن ترامب أعلن الأسبوع الماضي أنه يرغب في عقد القمة بحضور القادة في البيت الأبيض. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أول من رفض الدعوة رسميا.

- رفض رفع تدابير العزل -

أعلنت أربع من المناطق التسع في بوليفيا، بينها سانتا كروز الأكثر تضرراً جراء الوباء، أنها ستمدد فرض تدابير العزل، خلافاً لقرارات الحكومة المركزية التي ترغب في إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في البلاد. وكانت الحكومة قررت ان ترفع اعتباراً من الاثنين بعض القيود السارية منذ مارس.

- "أفضل أو أسوأ" -

حذّر البابا فرنسيس من أن "كل شيء سيكون مختلفاً" بعد الوباء العالمي الذي ستتجاوزه البشرية بشكل "أفضل أو أسوأ".

ودعا في رسالة وجهها مساء السبت بالفيديو باللغة الإسبانية لمناسبة عيد العنصرة، إلى "مجتمع أكثر عدالة وإنصافا".

- إعادة فتح المسجد الأقصى -

أعيد الأحد فتح أبواب المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين، بعد إغلاق استمر نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وخلال الأسابيع العشر الأخيرة، كان المؤذنون يدعون إلى الصلاة، لكن في البيوت حتى خلال شهر رمضان الذي انتهى الأسبوع الماضي.

- بولسونارو يريد استئناف كرة القدم -

أعرب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، المعارض الشرس لتدابير العزل، عن رغبته باستئناف مباريات كرة القدم في بلاده رغم أنها تعتبر بؤرة فيروس كورونا المستجد في أميركا اللاتينية، وفي مقدم البلدان من حيث عدد الاصابات عالميا بعد الولايات المتحدة.

وقال "لأن لاعبي كرة القدم رياضيون يافعون، فإن خطر الموت في حال أصيبوا بالفيروس سيكون منخفضا بشكل كبير".

- عروض عبر النوافذ -

حوّل فندق في فيينا لليلة واحدة غرفه إلى دور أوبرا وفناءه إلى مسرح، لإقامة عرض نادر في وقت لا تزال الحياة الثقافية في النمسا متوقفة بسبب القيود المفروضة للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

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