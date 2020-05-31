عالم أمريكي يحذر من فيروس أكثر فتكاً

المصدر: (واشنطن-وكالات)

حذر عالم أمريكي من أن فيروساً من المحتمل أن ينشأ من مزارع الدجاج، قد يجعل نظيره «كورونا» (كوفيد19) مجرد «قزم»، ويقضي على نصف العالم، إن لم يتم تداركه بسرعة.

ونقلت صحيفة «الصن» البريطانية، عن عالم الأحياء والناشط الغذائي، مايكل غريغر، أن علاقة الإنسان الوثيقة بالحيوانات تجعله عرضة لأسوأ أنواع الأوبئة، مشيراً إلى أن الأمراض التي تكمن في الدجاج، يمكن أن تقضي على نصف العالم تقريباً.

انتشار الأوبئة

ولفت غريغر إلى أن فيروس «كورونا»، انتشر في جميع أنحاء العالم، مثل حرائق الغابات، وقتل أكثر من 367 ألف شخص، بعد أن قفز إلى البشر من الخفافيش.

وأضاف أن انتشار الأوبئة بسبب الفيروسات، ينتقل من إنسان إلى إنسان، أمر لا جدال فيه، قائلاً: «إن ما يهمنا هو متى سيحدث ذلك؟».

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد أكد غريغر، في كتابه الجديد تحت عنوان «كيف تنجو من جائحة محتملة»، أنه «طالما أن هناك دواجن، فستكون هناك أوبئة. وفي النهاية، قد تكون الضحية نحن أو هي».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز