بالصور.. آخر التطورات في مينيسوتا الأمريكية

المصدر: دبي- البيان

تتجه الأوضاع في ولاية مينيسوتا الأمريكية للتصعيد رغم تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام صلاحياته للسيطرة على الوضع بالقوة.



وتضيف الاحتجاجات صداعاً آخر للإدارة الأمريكية التي تواجه انتقادات لاذعة في تعاملها مع عدد من الملفات الكبيرة، مثل التصدي لجائحة «كورونا»، وقطع التمويل عن منظمة الصحة العالمية، وإدارتها ملف المهاجرين بطريقة غير مراعية لمبادئ حقوقية أساسية.



وتجددت أعمال العنف ليلاً في مدينة مينيابوليس وتمدد التظاهرات ضد وحشية الشرطة إلى مختلف أنحاء الولايات المتحدة. ويتخوّف مسؤولون في نحو عشر مدن من ازدياد أعمال العنف بعدما أثارت الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد بيد شرطة مينيابوليس هذا الأسبوع غضباً عارماً واحتجاجات على إساءة الشرطة معاملة الأمريكيين المتحدّرين من أصل إفريقي.

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