كابول مستعدة للتفاوض مع طالبان

المصدر: كابول - أ.ف.ب

أعلن مسؤول التفاوض مع متمردي طالبان، عبد الله عبد الله، أن فريق الحكومة الأفغانية، مستعد لبدء مفاوضات السلام غير المسبوقة مع طالبان «في أي وقت».

وقال عبد الله في مؤتمر صحافي، إن «إعلان (طالبان) وقفاً لإطلاق النار، وخفض العنف، وتبادل السجناء، مهدت الأرضية لبداية جيدة «للحوار الهادف إلى تحديد مستقبل أفغانستان».

لكن عبد الله، الذي يترأس مجلساً مكلفاً التفاوض شكلته كابول، أوضح أنه ينبغي الاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار خلال المفاوضات. ولم تمدد طالبان وقفاً للنار استمر ثلاثة أيام خلال عيد الفطر، وانتهى الثلاثاء. واستأنفت مذاك هجماتها الدامية على القوات الأفغانية، ولكن بدرجة أقل.



وردت كابول على إعلان المتمردين الهدنة، عبر الإفراج عن 900 من سجناء طالبان. واشترطت طالبان مبادلة خمسة آلاف سجين من المتمردين، بألف عنصر من القوات الأفغانية، قبل البدء بحوار مع الحكومة، كان مقرراً في العاشر من مارس، لكنه أرجئ.

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