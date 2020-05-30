إصابات كورونا في روسيا تقترب من 400 ألف حالة

المصدر: وام

بلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في روسيا بفيروس كورونا 396575 بالتزامن مع إعلان السلطات الصحية الروسية اليوم عن تسجيل انخفاض في معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ، بعد قفزة قياسية أمس فيما تم تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الاصابات الجديدة .

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي تسجيل 181 حالة وفاة و8952 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 232 حالة وفاة و8572 إصابة أمس) لتصبح حصيلة ضحايا الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا 4555 حالة وفاة، فيما أصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 396575، بما في ذلك224551 حالة نشطة وتماثل 8212 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخيرليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 167469 شخصا.

وتتصدر قائمة أكبر بؤر فيروس كورونا في روسيا بـ2408 حالات وفاة و178196 إصابة وكذلك يعود اليها أكبر عدد من الوفيات والإصابات الجديدة (78 وفاة و2367 إصابة) ولكنها وفي مؤشر ايجابي تحتفظ و لليوم السادس على التوالي بالصدارة من حيث عدد المتعافين .

وأجري في روسيا حتى الآن 10.3 مليون فحص طبي لتشخيص حالات كورونا.

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