طائرات تحلق فوق طوكيو تكريماً للطاقم الطبي

المصدر: دبي - البيان

حلق سرب الحركات البهلوانية في سلاح الجو الياباني، أخيراً، فوق وسط العاصمة طوكيو، تقديراً لجهود الأطباء والعاملين في الحقل الطبي، والذين كانوا في طليعة المواجهة ضد جائحة كورونا.



وأفاد موقع «كيودو نيوز» بأن ست طائرات تدريب تابعة لفريق الحركات البهلوانية «بلو امبلس» في قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، قامت يوم 29 مايو، في تمام الساعة 12 و40 دقيقة من بعد الظهر، بالدوران مرتين فوق مناطق وسط العاصمة، في عرض استمر مدة 20 دقيقة، مخلفة وراءها دخاناً أبيض مقابل السماء الزرقاء، وراسمة الرقم ثمانية.

وحلقت أيضاً فوق بعض المستشفيات التي تعالج مرضى الفيروس التاجي المستجد.



وقد شوهد العاملون الطبيون إلى جانب العديد من سكان العاصمة اليابانية وهم يلوحون بأياديهم للطائرات من الشوارع ومن على أسطح المباني والوحدات السكنية.

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