14 قتيلاً في خرق «طالبان» للهدنة في أفغانستان

المصدر: كابول - أ ف ب

أعلنت الحكومة الأفغانية مقتل 14 عنصراً من قوات الأمن الجمعة شرقي البلاد في أول هجوم تتبناه حركة طالبان منذ إعلانها وقف إطلاق النار الذي انتهت مدّته مساء الثلاثاء ولم يُحدد ما إذا كان تمّ تمديده. وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، مقتل 14 جندياً وإصابة ثلاثة عناصر في صفوفها عندما «انتهكت حركة طالبان وقف إطلاق النار».

وقالت الوزارة إنه تمّ صدّ الهجوم وتسجيل «خسائر فادحة» في صفوف المتمردين فيما تؤكد الحركة مقتل عنصرين في صفوفها فقط. وبحسب حاكم إقليم داندي باتان حيث وقع الهجوم، شنّ عدد «كبير» من متمردي طالبان هجوماً ضد موقع أمامي تابع لشرطة الحدود والجيش الأفغاني.

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