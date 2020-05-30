ترامب يتهكم على صحافي يرتدي كمامة

المصدر: واشنطن- وكالات

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحافي الأخير، من أحد مراسلي البيت الأبيض بسبب ارتدائه كمامة واقية.



وقال ترامب خلال المؤتمر: «هل يمكنك خلع تلك الكمامة حتى أستطيع سماعك»، فرد الصحافي: «سوف أتحدث بصوت عالٍ يا سيدي»، ليجيبه ترامب ساخراً: «لأنك تريد أن تكون صحيحاً سياسياً».



وكان ترامب يتحدث عن مستجدات فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة، حيث تجاوز عدد الوفيات 103 آلاف، والإصابات مليون و700 ألف.



وقالت قناة سي إن إن الأمريكية، إن «ترامب لا يرتدي الكمامات الواقية ويظهر نفسه كأنه لا يبالي بنصائح منظمة الصحة العالمية، لكن حتى الجمهوريين لا يتبعون خطاه».



وكان ترامب نشر تغريدة عبر «تويتر» تسخر من ارتداء منافسه الديمقراطي جو بايدن كمامة للوقاية من فيروس «كورونا».

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