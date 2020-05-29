إطلاق مبادرة لإتاحة تقنيات علاجات ولقاح «كورونا» لكل الدول

المصدر: جنيف - وام

أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة كان الرئيس الكوستاريكي كارلوس ألفارادو اقترحها بهدف إتاحة كل التكنولوجيات والتقنيات والاختبارات والتشخيص والأدوات الأخرى الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد لجميع الدول من خلال مشاركتها في البراءات.



كما تشمل المبادرة، التي أعلنها المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسيوس في مؤتمر صحافي اليوم، إتاحة قاعدة بيانات مفتوحة ومركز للمعرفة العالمية والبيانات والملكية الفكرية، ليتم تقاسم معرفة الأحدث لمواجهة فيروس كورونا بين الجميع.



المبادرة، التي تدعمها 35 دولة وشركاء للمنظمة ومؤسسات دولية، تتضمن خمسة عناصر أساسية، تشمل: الكشف العلني عن التركيب الحيني والبيانات وشفافية نشر نتائج التجارب السريرية، كما تتضمن بنوداً خاصة بالاتفاقيات مع شركات الأدوية والمبتكرين الآخرين لضمان التوزيع العادل للمنتجات الصحية الخاصة بفيروس كورونا، وترخيص أي علاج محتمل أو تشخيصي أو لقاح أو أي تقنية أخرى إلى مجموعة براءات اختراع الأدوية، وهي هيئة صحية عامة مدعومة من الأمم المتحدة، وتعمل على زيادة الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة، وتيسير تطويرها ووصولها إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

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