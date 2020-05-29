إيطاليا تحذر من تحول الأزمة الصحية لأزمة غذاء

المصدر: روما - وكالات

حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، من وقوع نصف مليار شخص في أفريقيا والدول النامية الأخرى في براثن الفقر بسبب جائحة فيروس «كورونا»، معلناً الاستعداد لمواصلة دعم قدرة الدول الفقيرة على تحمل الديون وخفض حجمها.



وأشار كونتي، إلى أن الفيروس يمكن أن يؤثر بشكل غير متناسب على البلدان النامية، مع آثار مدمرة في الأشهر والسنوات المقبلة، ويمكن أن يقع 500 مليون شخص في براثن الفقر، مشيراً إلى أن الأزمة الصحية يمكن أن تتحول إلى أزمة غذاء، خصوصاً في أفريقيا والدول النامية.



واعتبر رئيس الوزراء الإيطالي أن «هذه البلدان في حاجة الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى حيز مالي إضافي».



وقال «نحن مستعدون لمواصلة دعم القدرة على تحمل الديون وضمان تخفيض الديون، علاوة على ذلك، نعتقد أن تمويل جدول أعمال التنمية المستدامة وأجندة أديس أبابا وجدول أعمال التنمية ضروري لتعزيز مستقبل مستدام إلى ما بعد أزمة كوفيد 19».

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