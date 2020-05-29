الموت يغيب الوزير الأول الأسبق للمغرب

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت وكالة الأنباء المغربية، اليوم الجمعة، أن الوزير الأول الأسبق للبلاد والسياسي اليساري، عبد الرحمن اليوسفي، توفي عن عمر يناهز 97 عاما، بعد معاناة مع المرض، وفقا لـ "سكاي نيوز عربية".

وقد تم نقل اليوسفي إلى المستشفى، مؤخرا، إثر تدهور صحته ومعاناته آلاما في الصدر، كما أنه مرض في وقت سابق بالسرطان وعانى جلطة دماغية أثناء توليه الحكومة.

ويعد اليوسفي من مؤسسي حزب الاتحاد الاشتراكي اليساري في المغرب، وقد شغل منصب الوزير الأول بين 1998 و2002، وتولى هذه المسؤولية بعد مسار طويل من المعارضة السياسية والعمل النقابي.

جدير بالذكر أن عاهل المغرب، الملك محمد السادس، قد زار اليوسفي داخل المستشفى، عام 2016، كما أطلق اسمه على شارع في مدينة طنجة شمالي البلاد، مسقط رأس الراحل.

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