الحجر الصحي إلزامي للقادمين إلى بريطانيا

المصدر: لندن - عمر يوسف

بدءاً من الثامن من يونيو المقبل سيكون على القادمين إلى المملكة المتحدة عزل أنفسهم إجبارياً 14 يوماً للمساعدة في الحد من انتشار فيروس «كورونا»، وفق إعلان الحكومة البريطانية. وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن القادمين يجب عليهم إخبار موظف الداخلية في المطار بمكان الحجر الصحي وتجنب وسائل النقل العام والسفر إلى أماكن إقامتهم بالتاكسي وعدم الخروج لشراء الطعام أو الضروريات الأخرى تحت أي ظرف كان، حيث يمكنهم الاعتماد في ذلك على الآخرين.

الإجراءات الأوروبية

الاتحاد الأوروبي من جهته ترك لكل دولة فيه حرية تحديد موعد فتح حدودها والتي تراوحت بين بداية ونهاية يونيو. وأعلنت وزارات الداخلية الأوروبية في بيان مشترك أنها ستطلب من القادمين من بريطانيا الخضوع لحجر صحي على سبيل المعاملة بالمثل. كما يطبق الحجر الصحي الطوعي على المسافرين بين دول الاتحاد الأوروبي، والذين يجب أن يكون بحوزتهم إفادة تنقل دولية استثنائية وتصريح يؤكد عدم ظهور أعراض فيروس «كورونا» عليهم.

أما القادمون من خارج دول الاتحاد الأوروبي باستثناء (بريطانيا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين واندورا وأيسلندا وموناكو وسان مارينو والفاتيكان) فقد أشار البيان إلى أن المبدأ الذي لا يزال قائماً وحتى إشعار آخر هو إغلاق الحدود أمامهم ومنع الدخول.

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